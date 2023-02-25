«Нам вообще без разницы». Миронов о том, что серия с «Торпедо» начнётся в Нижнем Новгороде

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов оценил «Торпедо» как соперника по первому раунду в плей-офф. Первые две игры команды проведут в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта.

«Преимущество домашней площадки будет через две игры. Нам вообще без разницы, что там начинать, что здесь — всё равно две тут и две там играем.

«Нижний» — хорошая команда, которая играет в атакующий хоккей, играет в пас и не отбрасывается, есть комбинации какие-то. Будем готовиться, разбирать игру соперника, выходить и побеждать», — цитирует Миронова ТАСС.

В четырёх матчах текущего сезона между московским «Динамо» и «Торпедо» команды поровну поделили победы. Нижегородский клуб впервые в сезоне проиграл три матча подряд.