«Нам вообще без разницы». Миронов о том, что серия с «Торпедо» начнётся в Нижнем Новгороде
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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов оценил «Торпедо» как соперника по первому раунду в плей-офф. Первые две игры команды проведут в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта.
«Преимущество домашней площадки будет через две игры. Нам вообще без разницы, что там начинать, что здесь — всё равно две тут и две там играем.
«Нижний» — хорошая команда, которая играет в атакующий хоккей, играет в пас и не отбрасывается, есть комбинации какие-то. Будем готовиться, разбирать игру соперника, выходить и побеждать», — цитирует Миронова ТАСС.
В четырёх матчах текущего сезона между московским «Динамо» и «Торпедо» команды поровну поделили победы. Нижегородский клуб впервые в сезоне проиграл три матча подряд.
Новость по темеТренер московского «Динамо» поделился впечатлениями о сопернике по плей-офф «Торпедо»
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