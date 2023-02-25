Стали известны все участники плей-офф КХЛ

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Благодаря этому успеху минская команда официально вышла в плей-офф, забронировав за собой восьмое место в Западной конференции.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На Западе борьбу за розыгрыш Кубка Гагарина продолжат СКА (105), ЦСКА (94), «Локомотив» (92), «Торпедо» (90), московское «Динамо» (85), «Витязь» (76), «Северсталь» (73) и минское «Динамо» (68).
В Восточной конференции в плей-офф вышли «Ак Барс» (89), «Авангард» (85), «Салават Юлаев» (84), «Сибирь» (83), «Металлург» (82), «Автомобилист» (81), «Адмирал» (75) и «Нефтехимик» (72).
- 25 февраля 2023
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