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Минское «Динамо» иронично отреагировало на невыход «Спартака» в плей-офф

Минское «Динамо» иронично отреагировало на невыход «Спартака» в плей-офф
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Минское «Динамо» в официальном телеграм-канале иронично отреагировало на попадание в плей-офф и успех в заочной борьбе со «Спартаком» за восьмое место.

Белорусская команда выложила видео, ставшее мемом. В нём едет дорогой автомобиль, под которым подразумевается «Спартак». Водитель машины ведёт себя немного высокомерно, выставляя на показ крутость своего автомобиля. И в этот момент из-за него выезжает автобус, под которым подразумевается «Динамо», и с лёгкостью обгоняет дорогую машину.

Напомним, ранее в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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