Гашек прокомментировал решение канадского МИД наложить санкции на президента ФХР Третьяка

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение канадского МИД наложить санкции на президента ФХР Владислава Третьяка.

«Пожалуйста, в этом вопросе не успокаивайтесь на достигнутом. Если российские граждане продолжают получать визы и их спортсмены продолжают соревноваться с нами (например, в НХЛ), это поддержка российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля стало известно, что президент Федерации хоккея России и известный советский голкипер Владислав Третьяк попал под санкции Канады. Помимо экс-вратаря, в список попали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Все трое сейчас являются депутатами Госдумы.