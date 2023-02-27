Гашек прокомментировал решение канадского МИД наложить санкции на президента ФХР Третьяка

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение канадского МИД наложить санкции на президента ФХР Владислава Третьяка.
«Пожалуйста, в этом вопросе не успокаивайтесь на достигнутом. Если российские граждане продолжают получать визы и их спортсмены продолжают соревноваться с нами (например, в НХЛ), это поддержка российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 февраля стало известно, что президент Федерации хоккея России и известный советский голкипер Владислав Третьяк попал под санкции Канады. Помимо экс-вратаря, в список попали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Все трое сейчас являются депутатами Госдумы.
- 27 февраля 2023
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