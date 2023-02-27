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Каменский оценил прогресс Кирилла Капризова в «Миннесоте»

Каменский оценил прогресс Кирилла Капризова в «Миннесоте»
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением об успешном выступлении 25-летнего российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Карпизова. Хоккеист оформил хет-трик и стал главным героем во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

«Я думаю, что он с каждым сезоном добавляет, у него появляется уверенность, и он становится лидером своей команды. Кирилл сейчас приносит большую пользу «Миннесоте». Хочу пожелать ему превзойти свои прошлогодние статистические показатели», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате Капризов отыграл 60 встреч, в которых забросил 37 шайб и отдал 34 результативные передачи, суммарно набрав 71 очко.

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