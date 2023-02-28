«Ак Барс» планирует вывести номер Зарипова из обращения

«Ак Барс» намерен вывести из обращения номер нападающего Даниса Зарипова, который завершил карьеру, заявил генеральный менеджер казанского хоккейного клуба Марат Валиуллин на пресс-конференции. 41-летний форвард играл за казанский клуб под 25 номером.

«Вопрос обсуждается, такого в истории клуба ещё не было, мы думаем над этим. Скорее всего, это будет, но чуть-чуть попозже», — приводит слова Валиуллина сайт «Ак Барса».

Матч с «Металлургом» (3:6) 24февраля 2023 года стал последним для капитана «Ак Барса» Зарипова. 41-летний нападающий принял решение завершить игровую карьеру. Данис является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.