«Миннесота» выменяла нападающего Нюквиста из «Коламбуса». Игрок выбыл до конца регулярки

Клубы Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» провели обмен, об этом сообщается на официальных сайтах клубов. Стан «дикарей» пополнил шведский форвард Густав Нюквист, за которого «мундиры» получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ – 2023.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 48 матчах регулярки, забросив 10 шайб и сделав 12 результативных передач при показателе полезности «-11» и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на льду 17 минут 48 секунд.

Напомним, в начале февраля сообщалось о том, что Густав пропустит оставшуюся часть чемпионата НХЛ из-за травмы. Форвард был помещён в список травмированных, и пресс-службой теперь уже его бывшего клуба было сказано, что игрок выбыл до конца регулярного чемпионата из-за повреждения плеча. При этом также отмечалось, что хоккеисту не потребуется операция.