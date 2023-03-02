Морозов: это был лучший регулярный чемпионат за время существования КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал прошедший регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ лучшим в истории и отметил увеличение посещаемости на матчах лиги.
«Самое главное, что интрига жила до самого завершения регулярки. Команды менялись местами в турнирной таблице, и до финальной сирены последнего матча итоговое распределение мест и полный состав пар плей-офф были неизвестны. В этом сезоне было много непредсказуемых результатов, высокая плотность в таблице, особенно на Востоке. Стало больше игр, в которых всё решала только одна шайба. Всё это говорит о повышении напряжённости чемпионата и выравнивании сил. Это важная часть нашей стратегии развития – увеличение спортивной конкуренции.
Для меня это был лучший регулярный чемпионат за время существования КХЛ. Многие отмечают, что регулярный чемпионат получился интересным и захватывающим. Это подтверждает, что наши решения дают результат, и нужно просто продолжать работать на выравнивание команд. И наконец-то мы сыграли все запланированные матчи – без остановок чемпионата, без коронавируса (улыбается). В этом сезоне перенесли на другие дни всего две игры.
Хочется сказать большое спасибо болельщикам, что были с нами в течение регулярного чемпионата. Наконец-то все ограничения были сняты, и мы видим, как они возвращаются на трибуны. С течением сезона и ростом интриги посещаемость стала расти, особенно после новогодних праздников. Если в 2022 году посещаемость была в районе 5 тысяч человек в среднем на игре, то с наступлением новогодних праздников и до конца регулярки она выросла до 6 тысяч зрителей. Более четырёх миллионов болельщиков посмотрели матчи с трибун», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
Отметим, что прошедшая регулярка стала рекордной по количеству проведённых командами матчей. Каждая команда сыграла по 68 игр. Напомним, в следующем сезоне-2023/2024 в КХЛ ужесточится лимит на легионеров до трёх иностранных хоккеистов.
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