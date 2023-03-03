Дементьев: если бы шайбу «Торпедо» засчитали, она бы серьёзно изменила ход игры с «Динамо»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал результаты первых матчей плей-офф Кубка Гагарина.

«Первые матчи показывают, что простых соперников не бывает. Цена каждого удаления и игрового момента крайне важна. Те хоккеисты, которые имели возможность реализовывать моменты в течение сезона, сейчас оказались под очень плотным контролем соперников и не смогли проявить себя в полной мере. В определённой степени это тот опыт, который надо учитывать в следующих матчах.

Игры плей-офф – это порядок и класс команды. Прежде всего он заключается в том, насколько серьёзно и хорошо команда умеет играть в обороне. В этой связи хотелось бы отметить игру «Торпедо» с «Динамо». Если бы шайба «Торпедо» была заброшена по правилам и её засчитали, то она бы серьёзно изменила ход игры. А так «Динамо» уверенно довело встречу до победного конца.

У «Авангарда» с «Сибирью» в большей степени была тактическая игра до тех ошибок, которые были совершены. Хотя, скорее, тут даже мастерство игроков позволило реализовать созданное. Не думаю, что обе команды откажутся от той тактики, которая была в первом матче, хотя всё возможно. Это будет достаточно закрытая серия», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Шайба «Торпедо» была отменена после длительного просмотра арбитрами из-за положения вне игры. Спорный момент произошёл в середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «Динамо».

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