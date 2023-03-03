Главный тренер «Адмирала» назвал причины поражения от «Салавата»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
«Игровая дисциплина подвела нас: восемь удалений — многовато. Соперник этим хорошо воспользовался, начиная с первого удаления. Много «дешёвых» удалений — в плей-офф, конечно, нельзя удаляться так много. Сделаем правильные выводы, надеюсь. Посмотрим, что будет послезавтра.
В чём причина удалений? Очень сильная команда «Салават» — мы за ней просто не успеваем, в этом причина.
Почему не охраняли пятак так, как в предыдущем матче? Очень сильная атака у соперника. Мы сегодня не справлялись, не терпели, как должны были терпеть.
Насколько сложными будут домашние матчи? Сложно сказать – игры покажут. Сейчас перелёт, кто как войдёт в игру. Кто лучше перенесёт этот перелёт. Если мы проигрываем в движении, скорости, нам тяжело бороться с «Салаватом», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 3 марта 2023
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