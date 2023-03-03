Лидер защиты «Анахайма» Йон Клингберг стал одноклубником Кирилла Капризова
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Шведский защитник «Анахайм Дакс» Йон Клингберг стал игроком «Миннесоты Уайлд», сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 30-летний игрок обороны принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 24 (8+16) очка. У Клингберга действует контракт с кэпхитом $ 7 млн до конца текущего чемпионата.
Кроме того, игроком «Миннесоты» стал Оскар Сундквист из «Детройт Ред Уингз». «Дикари» отдали за 28-летнего шведского нападающего драфт-пик в четвёртом раунде — 2023. У Сундквиста подходит к концу соглашение со среднегодовой зарплатой $ 2,75 млн. В нынешнем сезоне шведский форвард принял участие в 52 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 21 (7+14) очко.
Новость по теме«Миннесота» выменяла нападающего Нюквиста из «Коламбуса». Игрок выбыл до конца регулярки
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