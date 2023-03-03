Форвард «Миннесоты» Гринвей обменян в «Баффало». Он забил два гола за 45 матчей

Нападающий Джордан Гринвей обменян из «Миннесоты Уайлд» в «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что в результате сделки «дикари» получили два драфт-пика: выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2023 году и в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

В нынешнем сезоне Гринвей принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно записав на свой счёт семь очков при общем показателе полезности «-3» и среднем игровом времени — 13 минут 17 секунд. Всего в НХЛ форвард отыграл 317 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 81 пас.

Отметим, что контракт Гринвея с кэпхитом $ 3 млн действует до конца сезона-2024/2025.