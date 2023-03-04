Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин рассказал, какой совет ему дал С. Фёдоров в бытность игроком «Вашингтона»

Овечкин рассказал, какой совет ему дал С. Фёдоров в бытность игроком «Вашингтона»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о совете, который ему дал Сергей Фёдоров во время совместной игры в стане «столичных». Хоккеисты провели вместе концовку сезона-2007/2008, когда нынешнего главного тренера ЦСКА выменяли из «Коламбус Блю Джекетс». Фёдорову на тот момент было 38 лет, Овечкину — 23 года. Они также отыграли бок о бок сезон-2008/2009.

«Он всегда говорил мне: «Наслаждайся игрой, потому что время пролетит незаметно». А я думал: «Да ладно, у меня ещё много времени впереди». Но это было не так. Сейчас мне 37, и время действительно быстро летит.

Он просто потрясающий человек. С точки зрения хоккея и жизни мы многому у него научились», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Новость по теме
Александр Овечкин назвал хоккеиста, которого считает своим кумиром
«На него смотрели как на бога». Как Фёдоров изменил историю «Вашингтона» и помог Овечкину «На него смотрели как на бога». Как Фёдоров изменил историю «Вашингтона» и помог Овечкину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023