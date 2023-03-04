Овечкин рассказал, какой совет ему дал С. Фёдоров в бытность игроком «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о совете, который ему дал Сергей Фёдоров во время совместной игры в стане «столичных». Хоккеисты провели вместе концовку сезона-2007/2008, когда нынешнего главного тренера ЦСКА выменяли из «Коламбус Блю Джекетс». Фёдорову на тот момент было 38 лет, Овечкину — 23 года. Они также отыграли бок о бок сезон-2008/2009.
«Он всегда говорил мне: «Наслаждайся игрой, потому что время пролетит незаметно». А я думал: «Да ладно, у меня ещё много времени впереди». Но это было не так. Сейчас мне 37, и время действительно быстро летит.
Он просто потрясающий человек. С точки зрения хоккея и жизни мы многому у него научились», — приводит слова Овечкина The Athletic.
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