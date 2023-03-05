КХЛ объяснила отменённую шайбу минского «Динамо» в матче со СКА

КХЛ на своём сайте объяснила незасчитанную шайбу минского «Динамо» в третьем матче серии со СКА (0:4).

«На 26-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком минского «Динамо» Артёмом Демковым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот.

После принятого решения главный тренер команды СКА взял запрос на блокировку вратаря при взятии ворот. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок воздействовал клюшкой на вратаря и помешал ему отразить бросок, нет гола», — говорится в сообщении.

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Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.

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