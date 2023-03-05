Экс-голкипер СКА: армейцы показали, что в первой игре с «Динамо» была оплошность

Бывший голкипер СКА бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 Сергей Черкас прокомментировал серию армейцев и минского «Динамо» и оценил игру голкипера клуба из Санкт-Петербурга Дмитрия Николаева.

«Роль вратаря важна в каждом матче. Играет «на ноль» вратарь — вся команда получает заряд вдохновения. Сегодня играла отлично вся команда. Армейцы показали, что в первой игре, когда Минск победил, была некая оплошность. Сейчас всё становится на свои места. Видно, что СКА по ходу плей-офф добавляет.

То, что СКА выиграл убедительно именно в гостях, это странно? Нет, не странно. Потому что «Динамо» дало бой в Питере. После этого игроки СКА были мобилизованны, настроены дать ответ. Это было видно сегодня по скамейке, по организации игры, по голам, которые СКА забивал. Всё шло к тому, что армейцы победят.

Тренеры СКА не стали менять Николаева после первого неудачного матча, это правильно? Конечно. В плей-офф, как правило, вратарей уже не дёргают. На кого сделали ставку — тот играет. Конечно, если бы Николаев сыграл неудачно три-четыре матча, его поменяли бы. Но этого нет. Голкипер добавляет вместе с командой, сегодня сыграл надёжно», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, в первых двух матчах серии СКА — «Динамо» (Минск) команды обменялись победами: 4:6 и 5:2. Сегодня, 5 марта, армейцы одержали уверенную победу со счётом 4:0 и ведут в серии 2-1.