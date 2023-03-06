Овечкин посетил матч «Лейкерс» в преддверии встречи с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Форвард «столичных» попал в объективы камер во время встречи. Вместе с ним на матче присутствовали белорусский нападающий Алексей Протас и российский защитник Александр Алексеев.
Отметим, что завтра, 7 марта, «Вашингтон» проведёт встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится в Лос-Анджелесе и стартует в 6:30 по московскому времени.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и который прошёл в Лос-Анджелесе, победу одержали хозяева со счётом 113:105.
- 6 марта 2023
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