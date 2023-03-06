Толчинский рассказал, какой хоккей приносит «Авангарду» победы в плей-офф КХЛ

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче с «Сибирью».

«Что случилось в концовке? Ничего не случилось. За пять минут до конца они забили гол с лицевой линии, где-то им повезло. Дальше просто очень много удалений было. Здорово, что выстояли. Молодцы. Была некая нервозность, что тут скрывать. Главное, что выиграли.

В какой хоккей должен играть «Авангард», чтобы побеждать? Надо владеть инициативой, поддерживать темп, быстро меняться и стараться играть вперёд, в вертикальный хоккей, быть более нацеленными на ворота.

Какая из трёх встреч лучшая по качеству? Все можно отметить. Наверное, предыдущая, но мы и первую хорошо играли — там пропустили в концовке. Здесь инициатива была за ними. Но надо тоже отмечать ребят, как мы пластались и ловили на себя шайбу. Игра не получалась, но всё равно каждый играл на команду. Из любой игры можно что-то почерпнуть», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.