Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Толчинский рассказал, какой хоккей приносит «Авангарду» победы в плей-офф КХЛ

Толчинский рассказал, какой хоккей приносит «Авангарду» победы в плей-офф КХЛ
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче с «Сибирью».

«Что случилось в концовке? Ничего не случилось. За пять минут до конца они забили гол с лицевой линии, где-то им повезло. Дальше просто очень много удалений было. Здорово, что выстояли. Молодцы. Была некая нервозность, что тут скрывать. Главное, что выиграли.

В какой хоккей должен играть «Авангард», чтобы побеждать? Надо владеть инициативой, поддерживать темп, быстро меняться и стараться играть вперёд, в вертикальный хоккей, быть более нацеленными на ворота.

Какая из трёх встреч лучшая по качеству? Все можно отметить. Наверное, предыдущая, но мы и первую хорошо играли — там пропустили в концовке. Здесь инициатива была за ними. Но надо тоже отмечать ребят, как мы пластались и ловили на себя шайбу. Игра не получалась, но всё равно каждый играл на команду. Из любой игры можно что-то почерпнуть», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме
«Авангард» обыграл «Сибирь», едва не упустив преимущество в 3 гола, и вышел вперёд в серии
Новость по теме
«Авангард» нанёс всего 12 бросков в матче с «Сибирью». Этого хватило для победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023