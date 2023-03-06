Главный тренер «Металлурга» высказался о непростой победе в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1).

«Хорошие были овертаймы и третий период, рабочие голы забили на пятаке, то, что мы и просили. Рады, что выиграли очередной сложный матч, работаем дальше.

Прибавили в концовке? Ребята молодцы, это характер.

Нелепые удаления? Говорим, разговариваем об этом, так получилось, что многие ломают клюшки, но одна часть вылетела, и дали за это удаление. Ещё раз укажем на это ребятам.

Что с Коробкиным и как сыграл Юров? Посмотрим, разберём матч, Даня хорошо вошёл, молодец в этом плане.

Попробовать Кёррана в большинстве? Будем думать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.