Комментатор ESPN — об Овечкине: один из величайших хоккеистов всех времён

Комментаторы ESPN Майк Брин и Джефф Ван Ганди отреагировали на посещение Александром Овечкиным матча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

«Один из величайших хоккеистов всех времён, Алекс Овечкин», — приводит слова Брина Russian Machine Never Breaks.

«Мы должны вывести Овечкина в первый ряд. Он может быть величайшим спортсменом на этом стадионе», — сказал Ганди.

Напомним, завтра, 7 марта, «Вашингтон» проведёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится в Лос-Анджелесе и стартует в 6:30 по московскому времени. В матче регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и который прошёл в Лос-Анджелесе, победу одержали хозяева со счётом 113:105.