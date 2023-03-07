Овечкин забросил 36-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Лос-Анджелеса»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На 43-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сделал счёт 2:2. «Вашингтон» выиграл борьбу в чужой зоне. Защитник Расмус Сандин отдал передачу на капитана команды в левый круг вбрасывания, откуда россиянин мощным броском вколотил шайбу под перекладину — 2:2.

Этот гол стал для Овечкина 36-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 61-е (36+25) очко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.