Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин забросил 36-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Лос-Анджелеса»

Овечкин забросил 36-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Лос-Анджелеса»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На 43-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сделал счёт 2:2. «Вашингтон» выиграл борьбу в чужой зоне. Защитник Расмус Сандин отдал передачу на капитана команды в левый круг вбрасывания, откуда россиянин мощным броском вколотил шайбу под перекладину — 2:2.

Этот гол стал для Овечкина 36-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 61-е (36+25) очко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Новость по теме
Комментатор ESPN — об Овечкине: один из величайших хоккеистов всех времён
Овечкин — король малых рекордов. Почему за каждым его шагом так пристально следят? Овечкин — король малых рекордов. Почему за каждым его шагом так пристально следят?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023