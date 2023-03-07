Макдэвид установил сразу три рекорда НХЛ в XXI веке

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Баффало Сэйбрз». Благодаря этому форвард установил сразу несколько рекордов НХЛ в XXI веке.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», капитан «нефтяников» в 65-й встрече команды в сезоне довёл свой снайперский счёт до 54 голов. Благодаря этому Макдэвид стал самым результативным игроком НХЛ в XXI веке в первых 65 матчах своего клуба в регулярном чемпионате. Всего с 1975 года канадец показал 11-й результат, лидирует же Уэйн Гретцки, забивший 80 голов на этом отрезке в сезоне-1981/1982.

Теперь на счету Макдэвида 54 гола и 70 результативных передач. Канадец стал первым игроком в XXI веке, сумевшим достичь таких отметок в рамках одного сезона. С 1989 года, помимо Макдэвида, только пятерым хоккеистам удавалось забрасывать 54+ шайб и отдавать 70+ результативных передач в одном чемпионате: Марио Лемье (69+92 в сезоне-1995/1996, 69+91 в сезоне-1992/1993), Яромиру Ягру (62+87 в сезоне-1995/1996), Стиву Айзерману (58+79 в сезоне-1992/1993), Пьеру Тарджону (58+74 в сезоне-1992/1993) и Марку Рекки (в сезоне-1992/1993)

Макдэвид забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в восьми последних матчах. Канадец установил рекорд НХЛ в XXI веке и стал первым игроком за 26 лет, сумевшим показать серию с такими числами. Последний раз такого добивался Марио Лемье (12 голов и 11 передач в период с 19 декабря 1996 года по 4 января 1997-го).