Лидер «Оттавы» — о разгроме 0:5: это неприемлемо. Мы просто полностью облажались
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Лидер «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 0:5. Нападающий «сенаторов» в этой встрече получил два удаления суммарно на 15 минут.
«Это нехорошо. Неприемлемо. Я думаю, мы недооценили их. Мы забыли, что были не так давно на их месте.
Что я сказал нашему вратарю? Мы просто полностью облажались перед ним», — приводит слова Ткачука журналист Брюс Гарриоч.
Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
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