Лидер «Оттавы» — о разгроме 0:5: это неприемлемо. Мы просто полностью облажались

Лидер «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 0:5. Нападающий «сенаторов» в этой встрече получил два удаления суммарно на 15 минут.

«Это нехорошо. Неприемлемо. Я думаю, мы недооценили их. Мы забыли, что были не так давно на их месте.

Что я сказал нашему вратарю? Мы просто полностью облажались перед ним», — приводит слова Ткачука журналист Брюс Гарриоч.

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).