Борис Михайлов: жду от ЦСКА Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его, конечно, не завоюем

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина — 2023. Напомним, армейцы в серии уступают «Северстали» 1-2.

«Отрицательно оцениваю то, что ЦСКА уступает в серии. Но матчей ещё много, серия длится до четырёх побед. Будем надеяться, что всё будет в порядке.

Есть какая-то недооценка «Северстали»? Во-первых, очень здорово, что эта команда третий год подряд выходит в плей-офф. Это показывает стабильность работы тренера. Во-вторых, видно, что команда с каждым годом играет всё лучше и лучше. На сегодняшний момент результат говорит сам за себя: «Северсталь» не только не уступает ведущей команде российского хоккея ЦСКА, но и ведёт в счёте.

От ЦСКА я жду завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его, конечно, не завоюем», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Следующий матч между «Северсталью» и ЦСКА пройдёт 8 марта. Команды сыграют в Череповце.