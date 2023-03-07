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«Витязь» и «Локомотив» играют второй овертайм. Команды нанесли 96 бросков по воротам

В Балашихе в эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором местный «Витязь» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт второй овертайм, счёт 2:2.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ярослав Бусыгин с передачи Джереми Роя.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Степан Никулин с передач Павла Красковского и Александра Полунина. Спустя полторы минуты вывел гостей вперёд Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова. На 16-й минуте периода счёт сравнял Скотт Уилсон с передач Владислава Кары и Алексея Волгина.

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.