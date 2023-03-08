В. Крикунов: очень интересный плей-офф, борьба во всех парах

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высоко оценил первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Идёт очень интересный плей-офф, во всех парах есть борьба – давно такого не было, а может, и никогда. И «Нефтехимик» сравнял счёт в серии с «Ак Барсом», и минское «Динамо» довольно неожиданно обыграло СКА в четвёртом матче. Я, правда, не понял, почему отменили гол, ни на одном повторе чёткого момента касания нам не показали, но КХЛ такие моменты всегда разъясняет. Это правильно, нужно обязательно показывать причину отмены, чтобы не было кривотолков.

Ещё хочется похвалить вратарей «Витязя», «Адмирала» и «Северстали», если бы не их героическая игра, в тех сериях вместо упорного счёта мы бы видели победы фаворитов, а так до сих пор непонятно, кто пройдёт дальше. Тем более ЦСКА слишком рано поверил в успех, а у «Салавата» большие проблемы с созиданием. Так что не удивлюсь, если в большинстве серий дело дойдёт до седьмого матча», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Напомним, вчера минское «Динамо» и «Нефтехимик» одержали волевые победы над фаворитами СКА и «Ак Барсом» и сравняли счёт в своих сериях – 2-2.