Расписание девятого игрового дня плей-офф КХЛ

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Сегодня, 9 марта, пройдут четвёртые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня.

В Уфе пройдёт пятый матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Начало игры — в 17:00 мск.

В Санкт-Петербурге местный СКА примет минское «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск. В последнем матче в столице Беларуси бело-голубые сенсационно одержали победу и сравняли счёт в серии — 2-2.

В Ярославле местный «Локомотив» примет «Витязь». Начало матча — в 19:30 мск. Железнодорожники ведут в серии 3-1 и на домашнем льду постараются оформить выход в следующий раунд Кубка Гагарина.

В Казани местный «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — в 19:30 мск. После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.