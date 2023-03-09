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Ждёте ли вы сегодня новых сенсаций в плей-офф КХЛ?

Сегодня, 9 марта, пройдут пятые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. В трёх сериях счёт равный – 2-2, что стало неожиданностью для многих экспертов, предрекавших «Ак Барсу» и СКА лёгкие победы.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Ждёте ли вы сегодня новых сенсаций в плей-офф КХЛ?»

В Уфе пройдёт пятый матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Начало игры — в 17:00 мск.

В Санкт-Петербурге местный СКА примет минское «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск. В последнем матче в столице Беларуси бело-голубые сенсационно одержали победу и сравняли счёт в серии — 2-2.

В Ярославле местный «Локомотив» примет «Витязь». Начало матча — в 19:30 мск. Железнодорожники ведут в серии 3-1.

В Казани местный «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — в 19:30 мск. После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.