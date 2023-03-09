Сегодня, 9 марта, пройдут пятые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. В трёх сериях счёт равный – 2-2, что стало неожиданностью для многих экспертов, предрекавших «Ак Барсу» и СКА лёгкие победы.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Ждёте ли вы сегодня новых сенсаций в плей-офф КХЛ?»
В Уфе пройдёт пятый матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Начало игры — в 17:00 мск.
В Санкт-Петербурге местный СКА примет минское «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск. В последнем матче в столице Беларуси бело-голубые сенсационно одержали победу и сравняли счёт в серии — 2-2.
В Ярославле местный «Локомотив» примет «Витязь». Начало матча — в 19:30 мск. Железнодорожники ведут в серии 3-1.
В Казани местный «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — в 19:30 мск. После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.
- 9 марта 2023
-
12:10
-
12:00
-
11:32
-
11:06
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:49
-
08:21
-
06:04
-
01:24
- 8 марта 2023
-
23:20
-
22:47
-
22:35
-
22:17
-
22:02
-
21:38
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:49
-
20:41
-
20:31
-
20:18