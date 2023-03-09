«Я же не Капризов, у меня нет такого таланта». Подколзин — об отправке в АХЛ

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал, как братья Хенрик и Даниэль Седин помогали ему пережить эмоциональное расстройство от спуска в фарм-клуб. Шведские легенды «Ванкувера» отвечают в системе клуба за развитие молодёжи. За «Эбботстфорд» в АХЛ россиянин выступал с конца ноября по начало февраля.

«Они очень правильно поняли моё состояние. Что после неплохого сезона в НХЛ на следующий через два месяца оказаться в фарме — это бьёт по уверенности. Сразу объявили мне, что физически я готов для НХЛ, но сейчас надо прежде всего прокачать ментальные моменты. Правильно принять ситуацию и вырулить. Постоянно повторяли: «Это вызов, Вася. В жизни так бывает. Ты должен оставаться сильным и пройти этот тест. Пройдёшь его — и потом в НХЛ будешь вспоминать этот непростой период с благодарностью. И себя больше зауважаешь».

Принял ли я эту теорию? Более того, я и сам пришёл к такому выводу. Если посмотреть на мою карьеру, то она складывалась слишком легко. Обо мне стали много говорить и писать, когда в сборной по своему году много важных голов забил. Только попал из СДЮШОР в МХЛ в «СКА-1946» — через два месяца меня поднимают в ВХЛ. В «вышке» доиграл тот сезон — забрали в КХЛ. Там начал играть практически постоянно. На молодёжный чемпионат мира поехал в 17 лет и потом ещё два раза ездил. Да даже в НХЛ весь первый сезон получилось провести в основе. И, наверное, для становления личности всё-таки важно пройти через трудности. Не может быть всё слишком просто. Я же не Капризов, у меня нет такого таланта и мастерства, по своей сути я привык выгрызать себе место. Так что в итоге с Сединами полностью согласился именно внутри себя, а не просто покивал головой в разговоре», — цитирует Подколзина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 21-летнего Подколзина шесть (3+3) очков в 31 матче за «Ванкувер». В прошлом сезоне нападающий провёл за «Кэнакс» 79 матчей, в которых набрал 26 (14+12) очков.