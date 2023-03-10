Сергачёв — о массовой драке с «Вегасом»: это был важный момент матча, он нас завёл
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв прокомментировал массовую стычку в середине третьего периода матча с «Вегасом» (3:4 ОТ).
«Ребята дрались, встали на защиту товарищей по команде и получили удаления до конца. Это был важный момент, он нас завёл», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.
Отметим, что стычка произошла при счёте 3:1 в пользу «Вегаса». Благодаря этой потасовке хоккеисты «Тампы» получили необходимый эмоциональный подъём и сравняли счёт в матче в концовке третьего периода. Голом и двумя результативными передачами отметился российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил, что давно не видел таких драк на льду, а эта потасовка напомнила ему противостояния хоккеистов в 1980-х годах.
Новость по теме«Повеяло 1980-ми, давно не видел столько клюшек и краг на льду». Купер — о массовой драке
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