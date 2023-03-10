Главный тренер «Сент-Луиса» высоко оценил первый матч Бучневича в роли центра
Поделиться
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе остался очень доволен действиями российского нападающего «Блюз» Павла Бучневича в матче с «Сан-Хосе» (4:2). Россиянин дебютировал в качестве центрального нападающего и выиграл 9 вбрасываний из 15, став лучшим в команде по этому показателю. Форвард также отметился двумя результативными передачами.
«Бучневич провёл очень хороший матч, стал лучшим в команде на вбрасываниях, выиграв 60%. Его звено забило гол. Он солидно сыграл», — цитирует Берюбе пресс-служба «Блюз».
В текущем сезоне НХЛ на счету Бучневича 56 (20+36) очков в 49 матчах в составе «Сент-Луиса». 27-летний нападающий набирает очки в семи матчах подряд. За этот промежуток он набрал 13 (4+9) результативных баллов.
Новость по темеБучневич стал лучшим в «Сент-Луисе» на вбрасываниях, превзойдя всех профильных центров
Комментарии
- 10 марта 2023
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:29
-
06:42
-
06:23
-
06:15
-
06:03
-
05:58
-
05:53
-
05:52
-
05:43
-
05:34
-
05:24
-
04:54
-
04:14
-
03:27
-
01:36
-
00:00
- 9 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
23:30
-
23:29
Партнерский контент