Главный тренер «Сент-Луиса» высоко оценил первый матч Бучневича в роли центра

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе остался очень доволен действиями российского нападающего «Блюз» Павла Бучневича в матче с «Сан-Хосе» (4:2). Россиянин дебютировал в качестве центрального нападающего и выиграл 9 вбрасываний из 15, став лучшим в команде по этому показателю. Форвард также отметился двумя результативными передачами.

«Бучневич провёл очень хороший матч, стал лучшим в команде на вбрасываниях, выиграв 60%. Его звено забило гол. Он солидно сыграл», — цитирует Берюбе пресс-служба «Блюз».

В текущем сезоне НХЛ на счету Бучневича 56 (20+36) очков в 49 матчах в составе «Сент-Луиса». 27-летний нападающий набирает очки в семи матчах подряд. За этот промежуток он набрал 13 (4+9) результативных баллов.