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Куинн — о Бучневиче: элитный игрок НХЛ. Нет ничего, чего бы он не мог

Куинн — о Бучневиче: элитный игрок НХЛ. Нет ничего, чего бы он не мог
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Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн высоко оценил мастерство нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича. В матче с «Шаркс» (4:2) россиянин оформил две результативные передачи и выиграл 60% вбрасываний в качестве центрального нападающего. Бучневич играл под руководством Куинна в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Он был опасен в каждой смене. Когда люди упоминают его имя, я каждый раз улыбаюсь, потому что мне было в удовольствие его тренировать. Он элитный игрок НХЛ, на самом деле. О нём мало говорят, но нет ничего, чего бы он не мог. У него есть характер, габариты, мастерство, скорость. Такого парня хочется иметь в своей команде», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ на счету Бучневича 56 (20+36) очков в 49 матчах в составе «Сент-Луиса».

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