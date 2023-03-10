Сможет ли «Салават» спастись в серии с «Адмиралом»?
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Вчера, 9 марта, прошёл пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». В драматичном матче победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержала дальневосточная команда. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Адмирала». Шестой матч серии пройдёт во Владивостоке завтра, 11 марта.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли «Салават» спастись в серии с «Адмиралом»?
Напомним, в пятом матче серии «Салавату Юлаеву» удалось отыграть отставание в три шайбы и сравнять счёт за девять секунд до конца третьего периода. Однако в овертайме вратарь уфимцев Илья Ежов не смог справиться с броском с ползоны хоккеиста «Адмирала» Александра Шевченко. Матч из-за травмы досрочно завершил лидер «Салавата» Александр Кадейкин.
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