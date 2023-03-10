Терещенко выделил слабые стороны СКА и «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко оценил серии первого раунда Кубка Гагарина и отметил слабую игру вратарей СКА и «Салавата Юлаева».

«Стала ли упорная борьба в сериях неожиданностью? Наверное, серия «Салавата» и «Адмирала» — да. Уфа сильнее по составу, но у них вратарская линия слабая. Достаточно вспомнить последние голы «Адмирала».

«Ак Барс» свою серию дожмёт, у них уровень подбора игроков выше. При всём уважении к парням из «Северстали», но ЦСКА своё тоже возьмёт. Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА тоже слабая вратарская линия. Вратари сейчас выходят на главные роли, а также игра в обороне. В целом то, что «Нефтехимик», «Адмирал», «Динамо» и «Северсталь» взяли уже минимум по два матча — это не сенсация, они должны были давать бой. Даже «Витязь» смотрелся прилично, хотя «Локомотив» и доминировал.

Кто пока что главное открытие плей-офф? Давайте так не будем говорить, потому что соперники разные. Каждая команда хочет выиграть, поэтому не могу назвать конкретную команду. Кто больше всех удивил? Такого нет, все играют так же, как и в сезоне», — цитирует Терещенко Legalbet.

Во всех сериях с участием явных фаворитов счёт 3-2 в пользу команд с более высоким посевом. «Локомотив» вчера завершил свою серию с «Витязем» победой 4-1. «Салават Юлаев» находится на грани вылета, уступая «Адмиралу» в серии со счётом 2-3.