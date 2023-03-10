Шарипзянов: шесть блокированных бросков — это мало! Я должен больше помогать «Авангарду»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:4 ОТ, 1-4).

«Шесть блокированных бросков? Да это мало! Я хочу больше, я должен помогать команде. В «золотом» плей-офф у меня по 10–11 было за игру. Так что буду стараться. Да, сегодня вышел в большинстве, забил, помог команде. Но не всегда получается набирать очки, это не моя главная задача», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Таким образом, омская команда выиграла серию и вышла во второй раунд.