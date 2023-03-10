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Кудашов рассказал, как «Динамо» будет готовиться к следующей игре после тяжёлых поражений

Кудашов рассказал, как «Динамо» будет готовиться к следующей игре после тяжёлых поражений
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» (3:4 ОТ, 2-3).

«Как готовиться к следующему матчу после двух тяжёлых поражений в овертаймах? Плей-офф — это такая штука, что тут без разницы, овертайм или нет. Игра прошла, мы её забыли и готовимся нормально к следующей встрече. Сейчас прилетим в Москву и будем готовиться.

Стабильный состав в плей-офф? Если вы смотрели за нами в сезоне, то видели, что у нас были стабильные сочетания за исключением, когда люди выбывали по травмам. Изменения на следующий матч по-всякому будут. Возможны ли перемены во вратарской линии? Всё может быть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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