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Результаты 10-го игрового дня плей-офф КХЛ

Результаты 10-го игрового дня плей-офф КХЛ
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Вчера, 10 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился десятый игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены четыре встречи.

В Омске «Авангард» сломил сопротивление «Сибири» в овертайме. Победный гол на третьей минуте дополнительного игрового отрезка забил защитник Зият Пайгин. В итоге «Авангард» выиграл серию со счётом 4-1 и выбил «Сибирь» из розыгрыша Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Чистяков (Буше, Найт) – 32:04 (5x5)   1:1 Мёрфи (Шаров, Пьянов) – 39:40 (5x4)   1:2 Пьянов (Мёрфи, Шаров) – 40:41 (5x5)   2:2 Ткачёв (Буше) – 43:36 (5x5)   3:2 Шарипзянов (Ткачёв) – 48:49 (5x4)   3:3 Чайковски (Яковлев, Аланов) – 57:16 (5x5)   4:3 Пайгин (Шарипзянов, Телегин) – 62:22 (5x5)

В Екатеринбурге «Автомобилист» уверенно обыграл «Металлург». Хозяева выигрывали к 28-й минуте со счётом 5:0, затем трижды пропустили, но довели матч до победы. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Макеев (Голышев, Кормье) – 02:27 (5x4)   2:0 Василевский (Валк, Мэйсек) – 11:03 (5x5)   3:0 Валк (Да Коста, Широков) – 13:55 (5x5)   4:0 Эберт (Мэйсек, Макеев) – 20:30 (5x5)   5:0 Обидин (Валк, Эберт) – 25:58 (5x5)   5:1 Майе (Лайпсик) – 27:54 (5x5)   5:2 Коростелёв (Лайпсик) – 30:02 (5x5)   5:3 Лайпсик (Майе, Кёрран) – 36:42 (5x5)   6:3 Да Коста (Широков, Бобков) – 58:25 (en)

В Москве ЦСКА не без труда переиграл «Северсталь». Череповчане едва не отыгрались со счёта 1:4, но всё же не смогли спастись. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Брюквин, Классон) – 15:08 (5x5)   2:0 Диц (Соркин, Мамин) – 17:37 (5x5)   3:0 Нестеров (Окулов, Григоренко) – 24:57 (5x3)   3:1 Макеев (Тихонов) – 27:18 (5x5)   4:1 Слепышев (Светлаков, Карнаухов) – 32:44 (5x5)   4:2 Вовченко (Пилипенко, Петунин) – 35:54 (5x4)   4:3 Суворов (Петунин, Абросимов) – 41:19 (5x5)

В Нижнем Новгороде «Торпедо» в овертайме переиграло московское «Динамо» и вышло вперёд в серии — 3-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Ян (Федотов, Кульбаков) – 01:20 (5x4)   1:1 О'Делл (Тринеев, Малышев) – 25:56 (5x5)   1:2 О'Делл (Лилья, Менелл) – 38:02 (5x4)   2:2 Михеев (Веряев, Федотов) – 38:39 (5x5)   2:3 Лилья (Уил, Менелл) – 50:02 (5x5)   3:3 Фирстов (Федотов, Бокун) – 50:51 (5x5)   4:3 Ян (Михеев, Коваленко) – 78:20 (5x4)
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