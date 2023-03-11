Результаты 10-го игрового дня плей-офф КХЛ

Вчера, 10 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился десятый игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены четыре встречи.
В Омске «Авангард» сломил сопротивление «Сибири» в овертайме. Победный гол на третьей минуте дополнительного игрового отрезка забил защитник Зият Пайгин. В итоге «Авангард» выиграл серию со счётом 4-1 и выбил «Сибирь» из розыгрыша Кубка Гагарина.
В Екатеринбурге «Автомобилист» уверенно обыграл «Металлург». Хозяева выигрывали к 28-й минуте со счётом 5:0, затем трижды пропустили, но довели матч до победы. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».
В Москве ЦСКА не без труда переиграл «Северсталь». Череповчане едва не отыгрались со счёта 1:4, но всё же не смогли спастись. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
В Нижнем Новгороде «Торпедо» в овертайме переиграло московское «Динамо» и вышло вперёд в серии — 3-2.
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