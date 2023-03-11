Крикунов объяснил, чем обусловлена упорная борьба в первом раунде плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что введение потолка зарплат в КХЛ повлияло на выравнивание команд лиги, чем и обусловлена упорная борьба во многих парах в первом раунде плей-офф.
«Как могу объяснить упорную борьбу в парах плей-офф, хотя я говорил, что сенсаций не будет? Видимо, это следствие потолка заработной платы. Команды из-за этого приобретают только тех игроков, на которых хватает из выделенных на зарплату средств.
Получается, что нельзя набирать как раньше. Бывало, команда скупит всех хороших хоккеистов на целый состав — и всё, они стопроцентные претенденты на Кубок. Сейчас всё изменилось, потолок зарплат выравнивает команды. Теперь они по силам становятся более равными», — цитирует Крикунова Legalbet.
Сегодня «Адмирал» выиграл серию у «Салавата Юлаева» с общим счётом 4-2 и впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников также высказывался о пользе потолка зарплат в КХЛ и его влиянии на выравнивание сил клубов.
- 11 марта 2023
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