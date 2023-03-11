Овечкин: моя работа — оставаться топовым снайпером. С возрастом это не становится легче

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о происходящих в команде изменениях. «Столичные» пока что не попадают в зону плей-офф, а перед дедлайном клуб обменял сразу пятерых хоккеистов.

«Пока мы всё ещё в гонке [за плей-офф], я не собираюсь тратить много сил на размышления о том, что может произойти этим летом. Это сфера ответственности генерального менеджера.

Моя работа состоит в том, чтобы оставаться топовым снайпером, потому что с возрастом это не становится легче. Часы всегда тикают», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, сейчас «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции. «Кэпиталз» набрали 69 очков в 66 матчах и отстают от восьмой позиции на пять баллов. «Столичные» провели на две встречи больше, чем «Питтсбург Пингвинз», занимающий восьмую строчку.