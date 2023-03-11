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Минское «Динамо» забило второй гол в меньшинстве в ворота СКА. Отличился защитник Сапего

Минское «Динамо» забило второй гол в меньшинстве в ворота СКА. Отличился защитник Сапего
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В эти минуты на стадионе «Минск-Арена» в Минске проходит шестой матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. К концу второго периода выигрывают гости — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте минчане, уступая в счёте — 1:2, остались в меньшинстве. На второй минуте игры «4х5» «Динамо» убежало в контратаку. Защитник СКА Андрей Педан потерял шайбу в своей зоне, шайбу подхватил Игорь Мартынов. Нападающий отдал передачу под ворота, откуда защитник Сергей Сапего мастерски переиграл голкипера СКА Дмитрия Николаева — 2:2. Минчане забили второй гол в матче в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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