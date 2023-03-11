КХЛ определила наказание защитнику «Динамо» М за бросок бутылки в судью и Кудашову

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел моменты пятой встречи первого раунда плей-офф между «Торпедо» и «Динамо». СДК остановился на эпизодах, произошедших на 79-й минуте матча.
«На основании представленных материалов принято решение:
— наложить на защитника «Динамо» Бреннана Менелла наказание по п.1.30. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), подвергнуть денежному штрафу;
— оставить без изменений наказание, наложенное на главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова по п.2.7. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении судьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
- 11 марта 2023
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