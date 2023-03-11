Рукопожатие Р. Ротенберга и Вудкрофта после вылета минского «Динамо» от СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг тепло поприветствовал своего визави Крэйга Вудкрофта после поражения минского «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и вылета белорусской команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Наставники пожали друг другу руки в ходе послематчевой церемонии.
Напомним, в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф. Минчане смогли выиграть лишь два матча из шести — первый (6:4) и четвёртый (4:2).
Новость по темеСКА сломил сопротивление минского «Динамо» в шестом матче серии и вышел во второй раунд
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