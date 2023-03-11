Результаты 11-го игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 11 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился 11-й игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены три встречи.
Во Владивостоке «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». В шестом матче серии сильнее оказались подопечные Леонида Тамбиева, вырвавшие победу в концовке встречи. Благодаря этому «Адмирал» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски – 16:37 (5x4) 1:1 Шэн – 29:41 (5x5) 2:1 Емец – 33:11 (5x5) 2:2 Хмелевски (Башкиров) – 45:57 (5x5) 3:2 Берлёв (Емец) – 57:21 (5x5)
В Нижнекамске состоялся шестой матч татарстанского дерби. Победу в нём одержал «Ак Барс». Казанцы выбили «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Галимов (Камара, Шафигуллин) – 00:42 (5x5) 1:1 Панюков (Семёнов, Галиев) – 01:02 (5x5) 2:1 Чивилёв (Кизимов, Сидоров) – 33:05 (5x4) 2:2 Лучевников (Петров, Евсеев) – 43:49 (5x5) 2:3 Кагарлицкий (А. Радулов, Билялов) – 50:26 (5x5) 2:4 Воронков – 57:57 (en)
В Минске местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга. Благодаря этому СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Алистров – 01:26 (4x5) 1:1 Глотов (Гребенщиков) – 02:30 (5x5) 1:2 Воробьёв (Хайруллин, Жафяров) – 08:06 (5x5) 2:2 Сапего (Мартынов) – 31:20 (4x5) 2:3 Педан (Глотов) – 32:33 (5x5) 2:4 Хайруллин (Комаров, Никишин) – 59:45 (en)
Комментарии
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