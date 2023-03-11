Результаты 11-го игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 11 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился 11-й игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены три встречи.

Во Владивостоке «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». В шестом матче серии сильнее оказались подопечные Леонида Тамбиева, вырвавшие победу в концовке встречи. Благодаря этому «Адмирал» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд.

В Нижнекамске состоялся шестой матч татарстанского дерби. Победу в нём одержал «Ак Барс». Казанцы выбили «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

В Минске местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга. Благодаря этому СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд.

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