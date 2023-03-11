«Вашингтон» продлил контракт с 31-летним защитником ван Римсдайком на три года и $ 9 млн

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с 31-летним защитником Тревором ван Римсдайком, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что с хоккеистом заключили новое трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 9 млн. В среднем за год по контракту ван Римсдайк будет получать $ 3 млн.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги американский защитник принял участие в 66 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 19 очков при общем показателе полезности «+12». Всего за карьеру в НХЛ ван Римсдайк, проводящий третий сезон в «Вашингтоне», сыграл 522 матча, записал на свой счёт 24 гола, 84 паса и 108 очков.