«Вашингтон» продлил контракт с 31-летним защитником ван Римсдайком на три года и $ 9 млн
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«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с 31-летним защитником Тревором ван Римсдайком, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что с хоккеистом заключили новое трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 9 млн. В среднем за год по контракту ван Римсдайк будет получать $ 3 млн.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги американский защитник принял участие в 66 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 19 очков при общем показателе полезности «+12». Всего за карьеру в НХЛ ван Римсдайк, проводящий третий сезон в «Вашингтоне», сыграл 522 матча, записал на свой счёт 24 гола, 84 паса и 108 очков.
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