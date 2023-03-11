Вратарь «СЮ» Кареев после вылета из плей-офф выложил нарезку своих сейвов в Финляндии
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Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев выложил новый пост в своих социальных сетях. К сообщению вратарь прикрепил нарезку сейвов, совершённых во время выступления в чемпионате Финляндии.
«Я скучаю по плей-офф», — говорится в сообщении.
Отметим, что 28-летний Кареев не сыграл в нынешнем плей-офф ни одного матча. Тренерский штаб доверил место в воротах 36-летнему Илье Ежову, проведшему шесть встреч в серии первого раунда с «Адмиралом» и пропустившим 14 шайб. Ряд специалистов отмечал неуверенную игру опытного голкипера.
В минувшем сезоне Кареев принял участие в 18 встречах плей-офф в чемпионате Финляндии, записав на свой счёт девять побед при коэффициенте надёжности 1,88 и 92,6% отражённых бросков.
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