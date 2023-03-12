Результаты игрового дня плей-офф КХЛ 12 марта

Сегодня, 12 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены три встречи.

В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3:3. Седьмая, решающая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск.

В Череповце завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 3-3. Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.