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Результаты игрового дня плей-офф КХЛ 12 марта

Результаты игрового дня плей-офф КХЛ 12 марта
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Сегодня, 12 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены три встречи.

В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3:3. Седьмая, решающая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Акользин (Неколенко) – 00:16 (5x5)   1:1 Эберт (Да Коста, Валк) – 03:44 (5x3)   2:1 Кошелев (Чибисов) – 13:20 (5x5)   2:2 Широков (Да Коста, Эберт) – 32:10 (5x4)   3:2 Дронов (Паскуале) – 40:34 (5x4)   3:3 Валк (Широков) – 44:47 (5x4)   4:3 Акользин – 46:56 (5x5)   5:3 Акользин (Карпов) – 56:20 (5x5)   6:3 Зернов (Кёрран) – 58:29 (en)

В Череповце завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 3-3. Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Пресс, Вовченко) – 24:05 (5x5)   2:0 Петунин (Пыленков, Самонов) – 38:27 (5x4)   3:0 Рожков (Пресс, Гераськин) – 41:51 (5x4)

В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ян (Фирстов, Летунов) – 29:09 (5x5)   1:1 О'Делл (Игумнов, Миронов) – 30:19 (5x5)   1:2 Ян – 61:03 (5x5)
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