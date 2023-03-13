«Он забил головой, такое не забывается». Тренер «Вегаса» — о первой шайбе Дорофеева в НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди оценил игру Павла Дорофеева, который в матче с «Сент-Луис Блюз» отметился дебютной шайбой в НХЛ и отдал результативную передачу.
«Рад за Павла. Думаю, сегодня у него была действительно хорошая игра. Он забил головой, такое не забывается. Он много работал с шайбой, хорошо развернулся при первом голе на скорости. Мне показалось, что на своём фланге он мог часто проникать внутрь, быть опасным там, попадать в трафик», — приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
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