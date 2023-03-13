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The Athletic: Овечкин — второй в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон

The Athletic: Овечкин — второй в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон
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Журналист The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг всех хоккеистов, забивавших 50 голов за сезон в НХЛ.

В топ попали шестеро российских хоккеистов. Лучшим из них стал Александр Овечкин, занявший второе место. На 13-й позиции оказался Павел Буре, Александр Могильный — 25-й, Сергей Фёдоров — 29-й, Евгений Малкин — 31-й, Илья Ковальчук — 39-й.

Отметим, что в список попали 95 хоккеистов. Сидни Кросби занял 27-е место, Коннор Макдэвид — лишь 56-е.

Топ:

1. Морис Ришар
2. Александр Овечкин
3. Майк Босси
4. Уэйн Гретцки
5. Марио Лемье
6. Бретт Халл
7. Бобби Халл
8. Ги Лефлёр
9. Фил Эспозито
10. Марсель Дионн
...
13. Павел Буре
...
15. Яромир Ягр
...
24. Стивен Стэмкос
25. Александр Могильный
...
27. Сидни Кросби
...
29. Сергей Фёдоров
...
31. Евгений Малкин
...
39. Илья Ковальчук
...
55. Леон Драйзайтль
56. Коннор Макдэвид
57. Остон Мэттьюс.

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