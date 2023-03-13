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Двое россиян попали в список лучших новичков НХЛ из клубов Столичного дивизиона

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил список лучших новичков в клубах Столичного дивизиона. В топ, состоящий из шести игроков, попали двое россиян.

Так, по мнению североамериканских журналистов, в список лучших входят 22-летний нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, а также 23-летний голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков.

Помимо них, в рейтинге оказались ещё четыре хоккеиста. Среди них 23-летний форвард Ноа Кейтс из «Филадельфии Флайерз», одноклубник и товарищ по амплуа Марченко — 20-летний Кент Джонсон, 23-летний защитник Пьер-Оливье Жозеф из «Питтсбург Пингвинз» и 22-летний голкипер Акира Шмид из «Нью-Джерси Дэвилз».

Марченко в этом сезоне провёл 42 матча и набрал 18 (16+2) очков. На счету Кочеткова 35 матчей и 45 пропущенных шайб.