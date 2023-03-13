Макдэвид рассказал, благодаря чему проводит потрясающий сезон в плане результативности

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о своём успешном выступлении в нынешнем сезоне. Канадский хоккеист также высказался о причинах, по которым забивает больше, чем раньше. В текущем сезоне Макдэвид впервые в карьере преодолел отметку в 50 голов. Сейчас на его счету 55 шайб в 67 встречах.
«Я никогда не был элитным снайпером. Я всегда был парнем, для которого передача на первом месте. Я всегда говорил, что выбираю лучший вариант из доступных, но в этом году просто чувствую, что попадал в хорошие точки; очевидно, я играю с хорошими хоккеистами — и шайба залетает. Думаю, что в конечном счёте это создаёт разницу.
Так много парней бросают совершенно по-разному. Ты всегда имеешь возможность учиться, наблюдая за другими игроками», — приводит слова Макдэвида AP News.
- 13 марта 2023
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