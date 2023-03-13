Лидер «Колорадо»: знаю, что не буду так же хорош, как Макдэвид, как бы усердно ни работал

Лидер и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о канадском капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«То, что он делает, — это заставляет тебя стремиться к чему-то. Я знаю, что не буду так же хорош, как он, как бы усердно я ни работал. Но я ценю то, что он делает, и то, как он это делает», — приводит слова Маккиннона AP News.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский нападающий принял участие в 67 встречах, в которых забросил 55 шайб и отдал 72 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 127 очков при общем показателе полезности «+10». 26-летний Макдэвид лидирует в гонках лучших снайперов, ассистентов и бомбардиров сезона.